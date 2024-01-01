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В ВСУ заявили о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе

В ВСУ заявили о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе

Объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире украинского телеканала "Рада".

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