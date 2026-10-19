С 19 октября начались частичные перекрытия на Пятницком шоссе в районе 1-го Митинского переулка. До 20 апреля 2027 года закрыта одна полоса на местном проезде в районе дома 20 по Пятницкому шоссе.
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