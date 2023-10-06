Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл секрет своей культовой прически. Футболист вспомнил, как в 2000 году привлек внимание общественности на мачте «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» новым имиджем.