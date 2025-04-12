Алиев перед визитом в Москву «ударил в спину русским». Политолог: «Придется вернуть Арцах и извиниться…»

Большая пресс-конференция президента Азербайджана расставила все точки. Он в очередной раз заявил, что стоит на стороне «киевского режима» и считает наше государство «оккупантом» не только Украины, но и Азербайджана.
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