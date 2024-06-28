Второй срок Урсулы и соглашение с Зеленским: чего ждать от саммита ЕС

2 дня назад 498 прочитали 27 июня в Брюсселе стартует двухдневный саммит стран Евросоюза. В отличие от последних встреч, на этот раз лидерам предстоит не только обсудить поддержку Украины и политическую ситуацию, но и согласовать высшие должности.
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