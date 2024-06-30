Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Заварухина
    Надежда на Думу вообще не стоит опереться, буквально в пятницу « Г. Дура» отклонила все законы косающиеся мигрантов, ...Бастрыкин бросил ...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    А где власть?Почему Бастрыкин один в борьбе???Где Дума,где Совет Федерации,где Прокуратура,МВД,где помощники Президен...Бастрыкин бросил ...
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    На Бастрыкина сейчас открыли ТРАВЛЮ!!Бастрыкин бросил ...

Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

© Luka Dakskobler Keystone Press Agency/Globallookpress В Минобороны отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря - тех самых "Жнецов", что уже несколько месяцев кружат у наших границ.

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