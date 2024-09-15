Оскар Пиастри был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана

Пиастри – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии болельщиков. Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
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