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Песков: Владимир Путин получает доклады о ситуации в Новороссийске

Песков: Владимир Путин получает доклады о ситуации в Новороссийске

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время СВО постоянно находится на связи с Вооруженными силами Российской Федерации и регулярно получает доклады об операции, включая информацию о ситуации в Новороссийске.

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