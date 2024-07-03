Песков: Владимир Путин получает доклады о ситуации в Новороссийске

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время СВО постоянно находится на связи с Вооруженными силами Российской Федерации и регулярно получает доклады об операции, включая информацию о ситуации в Новороссийске.
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