Песков: Владимир Путин получает доклады о ситуации в Новороссийске

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время СВО постоянно находится на связи с Вооруженными силами Российской Федерации и регулярно получает доклады об операции, включая информацию о ситуации в Новороссийске.