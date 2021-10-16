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Министра спорта Пензенской области задержали за взятку с поличным

Министра спорта Пензенской области задержали за взятку с поличным

Министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского задержали во время получения взятки в размере 120 тысяч рублей.

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