⛔️ В Алуште частично перекроют две улицы в пасхальную ночь С 20:00 19 апреля до 10:00 20 апреля на улицах Владимира Хромых (от дома № 29 до дома № 21) и 15 Апреля (от перекрестка с пер.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛔️ В Алуште частично перекроют две улицы в пасхальную ночь С 20:00 19 апреля до 10:00 20 апреля на улицах Владимира Хромых (от дома № 29 до дома № 21) и 15 Апреля (от перекрестка с пер.