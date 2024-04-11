Доктор Мясников: секреты похудения от Бони могут довести до летального исхода

Пропагандируемым звездами диетам опасно следовать - это может спровоцировать не только серьезные проблемы со здоровьем, но и довести до летального исхода, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
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