"Сильный удар": Франция сорвала антироссийские планы Запада

Если состоявшийся накануне во Франции второй тур всеобщих выборов не создаст атмосферу хаоса и провокаций в стране и все пойдет хорошо, то завтра, 9 июля, президент Эммануэль Макрон полетит в Вашингтон для участия в саммите НАТО, который пройдет 10-11 июля.