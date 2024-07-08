"Сильный удар": Франция сорвала антироссийские планы Запада

Если состоявшийся накануне во Франции второй тур всеобщих выборов не создаст атмосферу хаоса и провокаций в стране и все пойдет хорошо, то завтра, 9 июля, президент Эммануэль Макрон полетит в Вашингтон для участия в саммите НАТО, который пройдет 10-11 июля.
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