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Царьград

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Развернул маскировочную сеть и ахнул: Посылки для бойцов СВО распродали на маркетплейсах – вскрыт мерзкий "бизнес"

Развернул маскировочную сеть и ахнул: Посылки для бойцов СВО распродали на маркетплейсах – вскрыт мерзкий "бизнес"

Гуманитарная помощь не всегда доходит до фронта, и скандал в Нижегородской области выявил давно назревшую проблему.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кому война, а кому и мать родная.....
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
быдло и мародёров давно пора расстреливать.
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5 час.

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