Из горящего дома в Петрозаводске спасли трех и эвакуировали 15 человек

Включенная гирлянда стала причиной пожара в пятиэтажке Воскресным утром 1 декабря в 07:59 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Генерала Фролова.