ЧП в Крымских горах

После спасения им рекомендовали «перед выходом в горно-лестную местность тщательно изучите маршрут». Мужчина и женщина заблудились в горно-лесной местности в районе селе Залесное и вышли на скальный выступ, с которого самостоятельно спуститься не смогли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии