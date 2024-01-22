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Горячая конфронтация России и Франции продолжается: у нас есть еще чем ответить – часть Ниццы заберем

Горячая конфронтация России и Франции продолжается: у нас есть еще чем ответить – часть Ниццы заберем

Вечером 16 января российские вооруженные силы атаковали штаб французских наемников на Украине ракетным ударом.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
России давно пора объявить государства осуществляющие финансирование, поставляющие вооружение и боевиков пособниками террористического режима ЗЕ, которые являются законными целями для ВС России.Проблема на сегодня в том, что много слов, пропаганды, какие действия будут со стороны России если страны НАТО начнут боевые действия против России и все в таких радужных красках,какие действия будут со стороны России, но судя по СВО это все бравада и треп.Лично я не наблюдаю ни чего радужного.То что парни герои на передке выполняют свой героический долг во славу России это не подлежит сомнению, а вот то что происходит во власти просто шокирует. Бизнес процветает в России не только запада, но и откровенных наших врагов их хохлостана, прибалтики  и т.д. как  как фирм так и физических лиц, нет ни какой конфискации, запреты на бумаге полный беспредел пришлых который организован и направлен на дестабилизации внутренней обстановки  в России. То что это организовывается и направляется внешними врагами, как и внутренними не подлежит сомнению. Вт только власть на это ни как не реагирует и ни каких мер не принимает это уже факт. Такого беспредела допускать, когда наши парни на передовой отстаивают интересы России и защищают наших граждан, просто недопустим и бороться надо с этим жестко, а не разглагольствовать.Пока кроме предательства со стороны власти ни чего не делается
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