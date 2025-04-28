Песков: Россия готова оказывать военную помощь КНДР в случае необходимости

Пресс-секретарь подчеркнул, что соответствующие положения закреплены в договоре между двумя странамиВ случае необходимости Россия готова оказывать военную помощь Северной Корее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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