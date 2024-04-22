Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

не ври лживая самка, всегда и везде вы сваливаете этн проблему на мужика и вас никогда его хотелки не волнуют

А

Александр24

Беременность в семье должна быть только по обоюдному согласию, а т.к. последствия неожиданного "залёта" в большей степени тяжело ложатся на плечи жены, то она и должна, в первую очередь, думать о контрацепции, не надеясь на пресловутый презерватив. ( В семье спираль, например, эффективное средство - проверено лично, поэтому рождение детей было абсолютно планово). А так... Аборт - что ещё?