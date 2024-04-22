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Всё о женщинах

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  • Виктор Белогорцев
    ДЕБИЛ ТЫКак объяснить жен...

Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

Один мужчина, назовем его Василий, столкнулся с подлой и неожиданной беременностью жены, о чем и сообщил на форуме.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
ДЕБИЛ ТЫ
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10 час.
Виктор Белогорцев
не ври лживая самка, всегда и везде вы сваливаете этн проблему на мужика и вас никогда его хотелки не волнуют
Ответить
10 час.
А
Александр24
Беременность в семье должна быть только по обоюдному согласию, а т.к. последствия неожиданного &quot;залёта&quot; в большей степени тяжело ложатся на плечи жены, то она и должна, в первую очередь, думать о контрацепции, не надеясь на пресловутый презерватив. ( В семье  спираль, например, эффективное средство - проверено лично, поэтому рождение детей было абсолютно планово). А так...  Аборт - что ещё?
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1 час.

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