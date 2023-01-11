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Наместников забил 3-й гол в сезоне, прервав серию из 6 игр без очков. У него 9 баллов в 37 матчах

Наместников забил 3-й гол в сезоне, прервав серию из 6 игр без очков. У него 9 баллов в 37 матчах

Владислав Наместников забил 3-й гол в сезоне, прервав серию из 6 игр без очков. Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:3).

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