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Пакетт о переходе в минское «Динамо»: «Не хотел мотаться между АХЛ и НХЛ. Подумал, что в КХЛ смогу снова играть на высоком уровне»

Обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт высказался касательно своего перехода в КХЛ. «Ничего не знал о КХЛ и Минске до приезда сюда.

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