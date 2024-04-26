Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Да, как то с первого слова заголовка подумалось о "русском следе"... Видимо, много австралийцев очень хорошо знакомы ...'Антинетаньяхуизм...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Анал Лену Бербок также встретили !!! Позор.Энтони в Китае вс...
  • Наталья Павлова
    После того, как российские "Кинжалы" уничтожили несколько Patriot'ов, наверное найдется несколько стран, желающих изб...США найдут страны...

Каким образом Путин скоро поступит с олигархами, рассказал Сатановский

Каким образом Путин скоро поступит с олигархами, рассказал Сатановский

Президент России Владимир Путин определил крупнейшим представителям отечественного бизнеса совершенно отдельную роль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Дай то Бог!  Время покажет.
Ответить
19 час.
ГМ
Геннадий Малахов
запел отставной козы барабанщик...
Ответить
12 час.
Александр Макеев
После инаугурации Путина, у него появляются сильные права на единовластие в России на период в 6 лет.  Путину надо будет, ссылаясь на военное время, мобилизовать все стратегически важные предприятия на войну с объединённым человеконенавистническим  либеральным извращённым агрессивным нацистским Западом! Фактически, вернуть эти предприятия в собственность государства. А олигархам предложить либо работать в качестве управленцев на предприятиях с твёрдым немалым окладом и 1% от прибылей предприятия и государственными наградами за успешную работу, или прощай до свидания, с отлучением от их прежних предприятий и от прибылей предприятий, отъёмом акций предприятий.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх