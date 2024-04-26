Президент России Владимир Путин определил крупнейшим представителям отечественного бизнеса совершенно отдельную роль.
Каким образом Путин скоро поступит с олигархами, рассказал Сатановский
Комментарии
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Александр Лагуткин
Дай то Бог! Время покажет.
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19 час.
ГМ
Геннадий Малахов
запел отставной козы барабанщик...
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12 час.
Александр Макеев
После инаугурации Путина, у него появляются сильные права на единовластие в России на период в 6 лет. Путину надо будет, ссылаясь на военное время, мобилизовать все стратегически важные предприятия на войну с объединённым человеконенавистническим либеральным извращённым агрессивным нацистским Западом! Фактически, вернуть эти предприятия в собственность государства. А олигархам предложить либо работать в качестве управленцев на предприятиях с твёрдым немалым окладом и 1% от прибылей предприятия и государственными наградами за успешную работу, или прощай до свидания, с отлучением от их прежних предприятий и от прибылей предприятий, отъёмом акций предприятий.
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21 мин.
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