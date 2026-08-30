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Царьград

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NASA отложило полёт экипажа Crew-13 на МКС из-за утечки окислителя

NASA отложило полёт экипажа Crew-13 на МКС из-за утечки окислителя

NASA отозвало запуск Crew-13 к МКС, запланированный на середину сентября, из-за утечки в двигательной установке Dragon.

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