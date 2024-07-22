Бум мемов: в соцсетях смеются над выходом Байдена из президентской гонки

Катерина

"Популярность набирает мем, будто бы Байден попал в черный список лидеров, которые пожимали руку президенту* Украины Владимиру Зеленскому и вскоре потеряли власть. А кто-то иронизирует над тем, как президент Штатов обещал Украине поддержку до конца, — но не пояснил, какого именно."---------------------------------------------------------------------------------- Можно, конечно, и посмеяться... Но Бидона убрали потому, что из него уже "песок сыпется" и с башкой явные проблемы. И Трамп тоже не далеко ушёл... На этом фоне у Харрис есть все шансы... Вот что о ней пишут в интернете: "Она является первой женщиной-вице-президентом и самой высокопоставленной женщиной-чиновником в истории США, а также первой афроамериканкой и первым вице-президентом Азии.".... НЕ ПОНЯЛА ТОЛЬКО, АЗИЯ ТУТ КАКИМ БОКОМ...