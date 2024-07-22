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Бум мемов: в соцсетях смеются над выходом Байдена из президентской гонки

Бум мемов: в соцсетях смеются над выходом Байдена из президентской гонки

Историческое решение действующего президента США Джо Байдена спровоцировало новый бум мемов. Пользователи сети не устают иронизировать над американским лидером.

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Комментарии
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Катерина
&quot;Популярность набирает мем, будто бы Байден попал в черный список лидеров, которые пожимали руку президенту* Украины Владимиру Зеленскому и вскоре потеряли власть. А кто-то иронизирует над тем, как президент Штатов обещал Украине поддержку до конца, — но не пояснил, какого именно.&quot;----------------------------------------------------------------------------------  Можно, конечно,  и  посмеяться...  Но Бидона убрали  потому,  что  из  него  уже &quot;песок  сыпется&quot; и  с  башкой  явные проблемы.  И  Трамп  тоже  не  далеко  ушёл...    На  этом  фоне у Харрис есть  все  шансы... Вот  что о  ней  пишут в  интернете: &quot;Она является первой женщиной-вице-президентом и самой высокопоставленной женщиной-чиновником в истории США, а также первой афроамериканкой и первым вице-президентом Азии.&quot;....  НЕ  ПОНЯЛА  ТОЛЬКО,  АЗИЯ ТУТ  КАКИМ  БОКОМ...
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