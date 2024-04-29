Адвокат Лапина: если вас заставляют работать в праздники, вы можете подать в суд

Если ваш работодатель настаивает на том, чтобы вы работали в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации, необходимо проверить, есть ли в вашем трудовом или коллективном договоре положения, касающиеся работы в праздничные дни.
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