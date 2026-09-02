Самолет из Антальи, летевший в Москву, развернулся над Литвой

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Антальи в Москву, развернулся в воздушном пространстве над Литвой и вернулся в аэропорт вылета.
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