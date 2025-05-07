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Kia Rio и Hyundai Solaris заметно подешевели в апреле 2025

Kia Rio и Hyundai Solaris заметно подешевели в апреле 2025

Корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris в апреле 2025 года значительно подешевели по сравнению с другими популярными моделями на вторичном рынке, на 11,1% и 11,2% соответственно в годовом исчислении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито Авто".

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