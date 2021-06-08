Происшествия

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В Северной Осетии полицейские вскрыли мошенническую схему присвоения денежных средств должностным лицом

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности уличили сотрудницу государственного учреждения в присвоении.

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