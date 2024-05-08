Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Коваленкова
    Во первых она не врач! Во вторых,кто сказал или обещал ,что это будет курорт?"Он там умирает. ...
  • Владимир Соловьев
    Запад с 16 века "недооценил" Россию. Ему нравится гулять по российским граблям. Европа и США это два слепых которые в...Чехия. Они совсем...
  • Игорь
    Пусть посидит, действительно, может без пойла и понюшек восстановит здоровье."Он там умирает. ...

БЛОГЕР ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА НА "МОВУ" И БЫЛА НЕПРИЯТНО УДИВЛЕНА: "ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ МЕНЯ ПОНИМАТЬ

БЛОГЕР ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА НА "МОВУ" И БЫЛА НЕПРИЯТНО УДИВЛЕНА: "ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ МЕНЯ ПОНИМАТЬ

Тик-ток блогер по имени Даша объяснила, почему решила вновь выдавать контент на русском языке. Поначалу, рассказала она, надеялась, что, перейдя на украинский язык, с ней будут работать узнаваемые бренды, а охваты будут расти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх