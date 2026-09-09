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Рязанские новости

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Сергей Пугачёв назначен замминистра транспорта Рязанской области

Сергей Пугачёв назначен замминистра транспорта Рязанской области

Сергей Пугачёв назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Губернатор Павел Малков обсудил с ним новую работу и задачи, которые предстоит решать в регионе.

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