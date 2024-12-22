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Стало известно, как Овечкин отреагировал на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

Стало известно, как Овечкин отреагировал на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

В пятницу, 20 декабря, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.

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