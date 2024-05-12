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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Семак: «За ЭСК следим только для интереса – многие вещи и трактовки абсолютно непонятны»

Главный тренер «Зенита» высказался после матча Мир РПЛ с ЦСКА (0:1).  — Ваше мнение о работе арбитра Иванова? — По судейству ничего не хочу говорить.

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