Тайный код, пляж и Трамп: Дискин — о подоплеке скандальной публикации экс-главы ФБР Коми

Секретная служба США начала расследование после публикации экс-директора ФБР Джеймса Коми в соцсети.Секретная служба США начала расследование после публикации экс-директора ФБР Джеймса Коми в соцсети X, сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, отметив, что пост может расцениваться как угроза в адрес президента Штатов Дональда Трампа.
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