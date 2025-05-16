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Тайный код, пляж и Трамп: Дискин — о подоплеке скандальной публикации экс-главы ФБР Коми

Тайный код, пляж и Трамп: Дискин — о подоплеке скандальной публикации экс-главы ФБР Коми

Секретная служба США начала расследование после публикации экс-директора ФБР Джеймса Коми в соцсети.Секретная служба США начала расследование после публикации экс-директора ФБР Джеймса Коми в соцсети X, сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, отметив, что пост может расцениваться как угроза в адрес президента Штатов Дональда Трампа.

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