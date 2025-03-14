НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

167 подписчиков

Михеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 5+2 в последних 8 играх

Форвард «Чикаго» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:4).  В активе 30-летнего россиянина стало 26 (15+11) очков в 64 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх