Улицу Литвинова в Иркутске отремонтировали на 80%

Улицу Литвинова в областном центре обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году работы ведутся на участке от улицы Карла Маркса до Тимирязева, сообщили в администрации города.
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