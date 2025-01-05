Насколько высоко может вырасти «недооцененный» ALGO?

Анализ Algorand (ALGO) показывает признаки бычьего тренда. Формирование паттерна "двойное дно" на графиках, где два последовательных минимума достигают примерно одного уровня цены (0,34 доллара), сигнализирует о возможном развороте тренда вверх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии