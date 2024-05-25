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Столтенберг разрешил Зеленскому бить западными ракетами по русским городам: к чему это приведет

Столтенберг разрешил Зеленскому бить западными ракетами по русским городам: к чему это приведет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к странам-членам Альянса снять ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по объектам на признанной международным сообществом территории России.

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