Gains собирается представить свою децентрализованную систему торговли с кредитным плечом в сети Polygon

Gains Network собирается представить свою высокоэффективную децентрализованную систему торговли с кредитным плечом в сети Polygon, позволяя пользователям торговать криптовалютами с кредитным плечом до 150x.
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