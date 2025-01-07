В России официально появится новый просторный и хорошо оснащенный седан

Российский автомобильный рынок готовится к появлению нового игрока – китайского седана .GAC Empow Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) означает, что может официально появиться на российских дорогах уже в ближайшее время.
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