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Московская область впервые заняла 3 место в рейтинге инвестпривлекательности от АСИ

Московская область впервые заняла 3 место в рейтинге инвестпривлекательности от АСИ

Подмосковье заняло третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по традиции представили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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