Московская область впервые заняла 3 место в рейтинге инвестпривлекательности от АСИ

Подмосковье заняло третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по традиции представили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Подмосковье заняло третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по традиции представили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Свежие комментарии