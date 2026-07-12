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«Я увезу тебя от него»: как вмешательство Татьяны Навки помогло Светлане Светиковой обрести семью

«Я увезу тебя от него»: как вмешательство Татьяны Навки помогло Светлане Светиковой обрести семью

Однажды известная фигуристка Татьяна Навка пообещала своей близкой подруге Светлане Светиковой: «Я увезу тебя от него, и ты больше никогда к нему не вернёшься».

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