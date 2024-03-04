Brothers: A Tale of Two Sons Remake: Обзор не очень нужного ремейка

В 2013 году в игровой индустрии зажглась новая звезда — кинорежиссёр Юсеф Фарес (Josef Fares), родившийся в Ливане и переехавший из-за гражданской войны в Швецию, совместно со Starbreeze Studios выпустил Brothers: A Tale of Two Sons.
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