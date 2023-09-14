Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

«Андрей Федун объяснял: становишься участником бразильского сериала, в клубе посмотрят не какой ты крутой доктор, а чей ты, от кого, будешь ли стучать». Экс-врач «Спартака» о трудоустройстве

«Андрей Федун объяснял: становишься участником бразильского сериала, в клубе посмотрят не какой ты крутой доктор, а чей ты, от кого, будешь ли стучать». Экс-врач «Спартака» о трудоустройстве

– Мы встретились с Андреем Федуном – и с первых минут разговор задался. Он по-простому общался. Хи-хи, ха-ха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх