К вопросу традиционных ценностей в Питере: почему нельзя жениться в русских народных костюмах?

ПИТЕР на СВЯЗИ Интересный казус с точки зрения сохранения традиционных ценностей произошел в центральном дворце бракосочетаний в Санкт-Петербурге.
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