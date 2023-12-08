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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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К вопросу традиционных ценностей в Питере: почему нельзя жениться в русских народных костюмах?

К вопросу традиционных ценностей в Питере: почему нельзя жениться в русских народных костюмах?

ПИТЕР на СВЯЗИ Интересный казус с точки зрения сохранения традиционных ценностей произошел в центральном дворце бракосочетаний в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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лина любимцева
Да какие там &quot;традиционные ценности&quot; могут быть в &quot;бурге&quot;? Русофобский  и антисоветский гадюшник, и уже давно.
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4 час.
лл
лина любимцева
Скоро нас начнут выживать из России...
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4 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
А в приходить в ЗАГС почти голым можно? Гнать надо руководителя этого учреждения!
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2 час.

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