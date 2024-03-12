Семьи Героев России смогут получить расширенные льготы

Родственники Героев СССР и России, а также полных кавалеров ордена Славы получат право на пользование льготами, если военнослужащий не воспользовался таким правом при жизни или если звание присвоено ему посмертно — изменения в законодательство поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».
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