Семьи Героев России смогут получить расширенные льготы

Родственники Героев СССР и России, а также полных кавалеров ордена Славы получат право на пользование льготами, если военнослужащий не воспользовался таким правом при жизни или если звание присвоено ему посмертно — изменения в законодательство поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».