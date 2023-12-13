В центре Млечного Пути обнаружена древняя внегалактическая звезда

Недавнее исследование японских астрономов из Образовательного университета Мияги выявило наличие необычной звезды под названием S0-6, расположенной вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии