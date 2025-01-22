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Царьград

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Тестировать мигрантов нужно только в госклиниках: Депутат Думы объяснил, зачем это нужно

Тестировать мигрантов нужно только в госклиниках: Депутат Думы объяснил, зачем это нужно

Мигрантов следует обязать проходить медосвидетельствование только в государственных клиниках, считает депутат Госдумы Сергей Леонов.

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