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Курские новости

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66-летнюю женщину ранил FPV-дрон в курском селе Замостье

66-летнюю женщину ранил FPV-дрон в курском селе Замостье

Инцидент произошел 5 октября. Квадрокоптер противника атаковал женщину вблизи частного дома.В Курской области 66-летняя женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона в Суджанском районе.

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