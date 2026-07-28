Рио Фердинанд призвал Уэлбека выбрать «МЮ» вместо «Челси»: «Возвращайся домой. ЛЧ проходит в Манчестере»

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на слухи о том, что «Челси»Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на слухи о том, что «Челси» интересуется нападающим «Брайтона» Дэнни Уэлбеком.