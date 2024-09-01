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Песков об обсуждениях ударов по России: Европа зашлась в экстазе в ущерб самой себе

Обсуждения Запада, касающиеся возможности нанесения ударов по России, дорого обойдутся Европе. Негативные последствия мы будем наблюдать в течение всего следующего десятилетия, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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