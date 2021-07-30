Огромная температурная аномалия над Европой: климат готовится к взрыву

Мир пристрастенТуризмОгромная температурная аномалия над Европой: климат готовится к взрыву Лето 2021-го года принесло с собой, кроме небывалой жары, множество других аномалий, с которыми столкнулись все континенты.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвага карлитоОчень интересно! А разве такого не бывало ранее или не было возможности в таких масштабах ситуацию оценить?)По науке холодный воздух должен подтекать под теплый !Дождевые фронты над морем и ветра на побережье так наверное! Ну а если аномалия по разлому то где то будет сильно трясти!СергейА на Алтае всё спокойно... Нет, конечно жарковато иногда, но всё спокойно... Шамбала однако близко..Комментировать
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